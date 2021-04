Gossip: tutte le notizie del 6 aprile 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi martedì 6 aprile 2021

Pierpaolo Pretelli, durante le festività pasquali, ha avuto l’occasione di presentare al figlio Leonardo la fidanzata Giulia Salemi. Ai microfoni di Rtl 102.5, il finalista del ‘Grande Fratello Vip 5’, ha rivelato come è andato l’incontro:

Giulia e Leonardo si sono conosciuti per la prima volta. Abbiamo passato delle ore insieme. E’ andato benissimo, alla grandissima. Sono felicissimo. E’ stato un momento che riempiva la mia felicità. E’ la prima donna che presento a mio figlio dopo tre anni che mi sono separato da Ariadna. Per me era talmente importante che non avrei mai fatto questo passo senza la consapevolezza di quello che provo per Giulia e quello che lei prova per me. L’incontro è avvenuto nelle vicinanze di casa. Fuori, all’aperto. Hanno giocato. Giulia è molto attenta, paziente, ama i bambini e ovviamente c’è stato subito un buon feeling. Addirittura mio figlio gli ha chiesto anche di fidanzarsi con lui. Leonardo si innamora molto facilmente. E’ un amore. Fa quattro anni il 18 luglio.