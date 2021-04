Gossip: tutte le notizie del 7 aprile 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi mercoledì 7 aprile 2021

Massimiliano Rosolino, inviato de ‘L’Isola dei Famosi 15’, ha confessato al settimanale ‘Nuovo Tv, che non sposerà la compagna Natalia Titova, mamma delle sue amatissime bimbe Sofia Nicole e Vittoria Sidney:

Le nozze sono una cosa che fanno gli altri, noi ci inventeremo qualcosa di diverso.

Jessica Antonini e Davide Lorusso a Temptation Island 2021? Il gossip

Jessica Antonini ed il fidanzato Davide Lorusso, conosciutisi negli studi di ‘Uomini e Donne’, non prenderanno parte alla prossima edizione di ‘Temptation Island’ in partenza a giugno 2021 su Canale 5 con Filippo Bisciglia. La smentita ufficiale arriva sui social direttamente dall’ex tronista del programma di Maria De Filippi:

Ripeto, nessuna partecipazione. Qualcuno ha reclamato dicendo che il gossip è così, alcune cose sono vere e altre no. Beh speriamo che la gente si svegli e inizi a capire che dietro quasi tutto quello che vedete ci sono fake news o teatrini montati per parlare. Poraccitudine.

I baffi di Arisa al serale di Amici 20

Arisa, rispondendo alle domande dei followers su Instagram, ha spiegato, per la prima volta, perché ha deciso di indossare i baffi durante l’ultima puntata del serale di ‘Amici 20’:

L’omofobia non deve farla franca.

Barbara De Santi tradita da Maurizio Guerci? La verità

Barbara De Santi, ex protagonista del trono over di ‘Uomini e Donne’, ha confessato, in un’intervista a ‘Il Giorno’ di essere stata tradita dal compagno Maurizio Guerci, conosciuto proprio all’interno del dating show di Canale 5: