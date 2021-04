Giulia Salemi: “Non è vero che la famiglia di Pierpaolo non mi ha accolta”

Come li nomini, il web implode. I prelemi hanno lasciato il segno nella casa del Grande Fratello VIP. Ora la vita fuori dalla casa più spiata d’Italia ha un altro sapore, più social e meno ‘recluso’, più esposto al pubblico del web e quindi anche alle critiche. Ma come si sta svolgendo la relazione ad un mese e poco più dalla fine dell’esperienza?

Fino a poco tempo fa, secondo quanto aveva dichiarato da Pierpaolo Pretelli alla trasmissione radiofonica Non succederà più in onda su Radio Radio, la situazione non era così tranquilla come sperava fosse:

Non c’è grande entusiasmo di questo fidanzamento, e questo a me dispiace perché sono sicuro che quando avranno modo di conoscerla si ricrederanno, Giulia è una ragazza molto genuina… Loro si sono molto lasciati influenzare da tante cattiverie che leggono sul web, ma col passare del tempo rientrerà tutto nella normalità.

Oggi, 7 aprile, arriva un’altra versione che è totalmente opposta a quella dell’ex gieffino. Giunge dalla sua fidanzata Giulia Salemi che questa sera alle 20.30 sarà ospite di Tommaso Zorzi (suo amico o conoscente?) nell’esordio de Il punto Z che andrà in onda su Mediaset Play:

Non è vero che la sua famiglia non mi ha accolta, le cose tra di noi vanno alla grande, smentisco questa notizia.

Dichiarazione che a questo punto smonta quanto affermato dal suo ragazzo. Insomma, per la Salemi non ci sono problemi con la famiglia di Pierpaolo.

Infine sul fronte dell’Isola dei Famosi, Giulia Salemi esprime tutto l’entusiasmo e il tifo per la partecipazione di sua madre Fariba all’Isola dei Famosi: “L’ingresso di mia madre all’Isola dei Famosi è stata una sorpresa anche per me, se ce ne fosse bisogno mi farò trovare pronta nel sostenerla“.