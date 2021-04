Gossip: tutte le notizie dell’8 aprile 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi giovedì 8 aprile 2021

Miriam Galanti, la fidanzata di Gilles Rocca de ‘L’Isola dei Famosi 15’, ha raccontato, per la prima volta, a ‘Novella 2000’, i progetti di coppia alla vigilia del dodicesimo anno di fidanzamento:

Andavamo nella stessa scuola di recitazione. E’ stato un vero colpo di fulmine. Ci siamo danzati e siamo andati a vivere insieme dopo due mesi. […] No: non credo nel matrimonio in pompa magna. Se si intraprende un percorso di vita insieme, non c’è bisogno di farsi una promessa solenne di eternità. Penso che le persone si debbano scegliere ogni giorno. Gilles ed io stiamo insieme da dodici anni, sposarci non è una nostra priorità. Un figlio, quando arriva, arriva. Le cose vanno vissute giorno per giorno. In questo momento stiamo bene così.