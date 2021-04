Dopo le prime due settimane in sordina, all’Isola dei Famosi Andrea Cerioli inizia a tirare fuori il carattere che gli è stato riconosciuto anche in altri programmi come Uomini e Donne (è stato tronista) e il Grande Fratello (è stato concorrente). Il web – che forse si aspettava più determinazione da lui – senza pietà ha deriso il naufrago con meme e battute ironiche sulle sue prove di forza all’Isola giudicate ‘scadenti’.

Troppe lacrime e silenzi poche ore fa hanno spazio ad uno sfogo in pieno stile Cerioli. E’ accaduto in un fuori onda al termine della puntata dell’Isola trasmessa lunedì. Così il ragazzo è andato contro il nuovo leader della settimana Roberto Ciufoli. Andrea è in polemica per la motivazione della nomination ricaduta su di lui: “Secondo come dovrebbe darsi da fare” ha detto il componente della Premiata Ditta. Lui non l’ha presa bene ed ha puntato il dito:

Di solito si nomina chi ti sta sul cavolo, non per una cavolata. Avrei preferito mi avessi detto che ti sto antipatico. L’hai fatto per far uscire Drusilla? Ah, allora è anche architettata. Dato che è uscita l’Isoardi con me, allora mandiamo Andrea Cerioli contro la Drusilla. Sono quelle nomination alla “sei forte, quindi ti nomino”. Avrei preferito se mi avessi detto “Non mi piaci, quindi nomino te”. Secondo me è così, è palese. Perché non faccio nulla di più o di meno di quello che fanno tutti gli altri. Roberto questa è la verità.

Ciufoli ha provato a rispondere immediatamente smentendo che le ragioni siano per un fatto personale:

A me spiace davvero che lui se la sia presa così tanto per questa nomination. Non c’è l’ho assolutamente con lui per qualcosa di personale. Se devo dirla tutta è che non l’ho visto particolarmente brillante nel proporsi e fare cose. Poi se vuole pensarla così, la pensasse. Non mi fa certo cambiare di idea.

Andrea Cerioli di ragioni non ne vuole sentire e rimane fermo sul suo punto: per lui, la motivazione di Roberto Ciufoli è ipocrita. Troveranno un punto d’accordo? (Qui il video dal minuto 7:00)