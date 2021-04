Secondo lutto, nel giro di pochi giorni, per il Trono Over di Uomini e Donne.

Dopo la morte di Fabio Donato Saccu, scomparso all’età di soli 46 anni, è venuta a mancare Erica Vittoria Hauser, ex dama del dating show condotto da Maria De Filippi, anche lei deceduta prematuramente, a soli 44 anni.

La notizia è stata resa nota sui social dai familiari e amici di Erica. L’ex modella è morta nel sonno, durante la notte tra il 4 e il 5 aprile, nella sua abitazione a Roma. Le cause della morte non sono state rese note. I funerali si sono tenuti oggi, 7 aprile 2021, sempre a Roma.

Erica Vittoria Hauser partecipò a Uomini e Donne nel 2013. Nello studio del programma di Canale 5, trovò l’amore grazie a Ivano Rotoli, ex calciatore. Fuori da Uomini e Donne, la loro storia d’amore si concluse dopo qualche mese. Erica Vittoria si presentò nel programma di Maria De Filippi proprio per conoscere e corteggiare Rotoli, ex calciatore di Serie B e C, e riuscì a conquistarlo.

Erica Vittoria Hauser era originaria del Liechtenstein. Debuttò nel mondo della moda, come modella, all’età di 13 anni e, dopo aver studiato architettura, lavorò anche come designer di interni.

Dopo la scomparsa di Fabio Donato Saccu, Uomini e Donne, attraverso i vari profili ufficiali sui social, rese omaggio all’ex cavaliere, pubblicando un video e una dedica: “Ciao Fabio…”. A breve, com’è facile ipotizzare, arriverà un omaggio da parte della trasmissione anche a Erica Vittoria.