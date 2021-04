Valeria Marini è una delle concorrenti della ventesima edizione di Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi in onda su Telecinco dall’8 aprile 2021. La showgirl italiana parteciperà per la quarta volta al reality show facendo il paio con le altre due edizioni alla quale ha preso parte in ruoli differenti: nel 2008 e nel 2017 come guest star e nel 2012 come naufraga ufficiale.

Nella clip di presentazione per l’edizione 202i di Supervivientes, Valeria ha mostrato come si sta preparando al nuovo viaggio in Honduras a partire dai costumi che porterà in valigia:

Ciao a tutti io sono Valeria Marini e vengo dall’Italia. Posso dire di essere molto felice di fare questo reality, sarà un’avventura meravigliosa. Sono innamorata della Spagna e di tutti gli spagnoli. Voglio mostrarvi cosa mi porto dietro in questo viaggio. Avrò un bikini un po’ selvaggio. Poi un altro costume rosso, perché la Spagna è il rosso. Inoltre porto un cappottino per la notte, per ripararmi dal freddo, ma anche un maglione e i pantaloni per proteggermi dai mosquitos.

Valeria, che l’Isola evidentemente la conosce molto bene, si dice: “Emozionata e felice di partire” fra un indumento e l’altro da mostrare alla telecamera:

Porterò dell’intimo, anche se ho preferito portare i bikini perché saremo sempre in acqua, a pescare e il resto. Qui vedete la camicetta e il jeans così. Questa stella è il mio oggetto personale, che ha una storia bellissima. Viene da Hollywood, dalla Walk of Fame, me l’hanno regalata in un momento molto particolare. Avevo molte cose che potevo prendere, ma per me questa è speciale. Speciale come voi. Non vedo l’ora di condividere con voi tutto.

Chiude con un saluto ormai diventata la sua firma: “Sono italiana, ma amo gli spagnoli come gli italiani. Baci stellari.”

Supervivientes 2021, chi è Valeria Marini

Nata il 14 maggio 1967, Valeria è nata per fare spettacolo. Muove i suoi primi passi negli anni ’90 nel grande schermo prima ancora che nel piccolo. Partecipa in un ruolo nel film di Giulio Base intitolato Crack, solo nel 1992 approda in tv comparendo per la prima volta in un programma di Rai 1, Luna di miele. Nello stesso anno entra nel bagaglino di Pier Francesco Pingitore ed è fra i protagonisti della pellicola cult Gole ruggenti, l’anno dopo sarà primadonna in Saluti e baci su Rai 1.

La consacrazione passa anche da un regista DOC come Bigas Luna che nel 1996 la volle per il film Bambola, mentre nel 1998 è Alberto Sordi a sceglierla per Incontri Proibiti. Parallelamente continuano i successi in tv e nel 1997 è a fianco di Mike Bongiorno nella conduzione della 47° edizione del Festival di Sanremo.

Nel 2000 entra nel cuore degli spettatori spagnoli che la videro nel film Corazón de bombón per la regia di Alvaro Sàenz de Heredia, da quel momento il rapporto tra Valeria e la Spagna divenne sempre più forte.

Il primo reality a cui prese parte fu Reality circus, nel 2006, condotto da Barbara d’Urso. Nel 2015 è concorrente a Notti sul ghiaccio 3, l’anno successivo nella prima edizione del Grande Fratello VIP condotto da Ilary Blasi. Nel 2018 tornò nella tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi nuovamente come guest star e, nello stesso anno, partecipò alla prima edizione di Temptation Island VIP.