Gossip: tutte le notizie del 10 aprile 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi sabato 10 aprile 2021

Samantha De Grenet, intervistato da SuperGuidaTv, ha rivelato in che rapporti oggi, è con Stefania Orlando, con cui, durante la partecipazione al ‘Grande Fratello Vip 5’, ha avuto qualche divergenza di veduta:

Di Stefania così come di qualsiasi altro concorrente della casa non parlo perché per me il Grande Fratello Vip è finito. Credo che la veridicità delle persone si veda fuori dalla casa e non sono io a dover giudicare o criticare le persone. Lascio la possibilità di fare questo alle persone.

Sarah Nile è diventata mamma: il gossip

Sarah Nile, concorrente del ‘Grande Fratello 10’, ed il marito Pierluigi Montuoro, sono diventati genitori, per la prima volta, del piccolo Noah. L’annuncio ufficiale dell’arrivo della cicogna è stato dato sui social:

Volevo ringraziare la vita che mi ha dato il privilegio di ricevere il dono più grande… volevo ringraziare mio marito, le mie famiglie e i miei amici per avermi amata e sostenuta in qualsiasi caso, volevo ringraziare tutte le cliniche e i medici dal primo all’ultimo che mi hanno seguita e indirizzata in questo percorso così lungo e tortuoso. Volevo ringraziare me per la costanza , la determinazione e la forza che mi ha spinta ad arrivare alla meta.

Volevo ringraziare te… Noah… per aver reso le nostre vite ancora più magiche. Ps nulla è andato come immaginavo e speravo, dal concepimento al parto di stamattina, ma nn importa minimamente perché l’essenziale adesso c’è L ho tra le mie braccia . Ho perso tante battaglie ma ho vinto la mia guerra!!! Donne, mogli, mariti, fidanzati, non smettere mai di lottare e di crederci!

Dayane Mello promuove Tommaso Zorzi come opinionista de L’Isola dei Famosi 15

Dayane Mello, che, presto potrebbe tornare in tv con un ruolo da protagonista in un progetto ancora top secret, ha commentato, su ‘Confidenze’, l’ingaggio di Tommaso Zorzi come opinionista de ‘L’Isola dei Famosi 15’: