Gossip: tutte le notizie dell’11 aprile 2021

Lidia, la mamma di Sangiovanni, protagonista dell’ultima edizione di ‘Amici’, intervistata dal magazine ‘Di Più’, in edicola questa settimana, ha rivelato, per la prima volta, il proprio pensiero sul rapporto tra il figlio e la ballerina Giulia Stabile, nato all’interno della scuola per talenti di Canale 5:

A me e a suo padre ha detto che è molto preso da quella ragazza perché è “semplice e dolce”. Siamo discreti, non chiediamo altro. Non so quanto durerà con Giulia, l’importante è che sia felice.

Amici 20: Carolyn Smith contro Martina Miliddi in difesa di Serena Marchese? Il retroscena

Carolyn Smith, presidente di giuria di ‘Ballando con le stelle’, ieri sera, durante la messa in onda della quarta puntata di ‘Amici 20’, è intervenuta sui social, per commentare la sfida tra Serena Marchese e Martina Miliddi:

Sto ancora riflettendo dai vari giudizi che ho sentito stasera. Non voglio offendere per nessun motivo. Ma una che ha studiato per così tanti anni latino e fa un ballo così basilare con tutti gli errori tecnici. Fuori ritmo, fuori tempo in vari punti che anche un inesperto poteva vedere. E vogliamo parlare dei piedi di Martina? In confronto a Serena che non ha mai fatto latino, con una tecnica superiore e una classe superiore indiscutibile. Certo i tempi non sempre tutti rispettati. Ma è comprensibile e perdonabile. Sempre sottovalutato il talento latino, peccato perché avete l’eccellenza in studio.

Rosa Di Grazia velina di Striscia La Notizia? Il gossip

Rosa Di Grazia, eliminata, la scorsa settimana, da ‘Amici 20’, in una lunga intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, ha confessato, di voler affermarsi professionalmente nel mondo del ballo sul piccolo schermo: