Giulia Salemi a Domenica Live: la sorpresa del fidanzato Pierpaolo Pretelli (video)

Giulia Salemi, ospite, oggi, di ‘Domenica Live’, ha parlato, a lungo, della sua storia con Pierpaolo Pretelli, nata all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’. L’influencer, dopo settimane, ha finalmente conosciuto la famiglia del fidanzato:

La conduttrice di ‘Salotto Salemi’, su Mediaset Play dal prossimo 16 aprile, è entrata nelle grazie anche del figlio di Pierpaolo, Leonardo, frutto dell’amore con l’attrice cubana, Ariadna Romero:

L’ex velino di ‘Striscia La Notizia’ le ha fatto recapitare un videomessaggio a sorpresa:

Sono orgoglioso ed entusiasta per questo nuovo progetto, per questo programma che condurrai. So che sei brava, sai quanto sei importante per me, sei speciale, sai la stima che ho per te. Mi auguro di costruire qualcosa di molto importante con te, passo dopo passo. Credo che ci sia un amore tanto importante, che di darà tanta gioia, tanti momenti felici che stiamo vivendo . Proteggerò con tutto me stesso quello che c’è di bello tra di noi. Sei speciale. Mi manchi da morire.