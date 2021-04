Arisa e Andrea Di Carlo sono tornati insieme. Dopo alcune foto uscite sul settimanale Chi che ritraevano la coppia, adesso è arrivata la conferma della cantante al giornalista Santo Pirrotta.

Rosalba Pippa gli avrebbe detto scherzosamente:

“Naturalmente volevamo specificare che le proposte eventuali di matrimonio e di fidanzamento devono arrivare per Santo, perché io ho già il negozio chiuso”.

Invece qualche giorno fa proprio Andrea Di Carlo, suo ex fidanzato ma anche suo attuale manager, aveva pubblicato su Instagram la foto di un loro bacio e la didascalia “Io non so che ne sarà di noi, ma al momento siamo noi @arisamusic“. Del volto dell’interprete vincitrice del Festival di Sanremo 2014 si vedevano tuttavia solo le labbra.

E pensare che neanche un mese fa era avvenuta la plateale separazione tra i due. Il motivo? A Di Carlo non era andato giù il fatto che Arisa non lo avesse nominato nel corso dell’intervista a Domenica In alla conduttrice Mara Venier.

L’uomo così dichiarò al settimanale Oggi: “Tra me e Arisa è finita. ho fatto tanto per lei, l’ho sempre sostenuta in tutti i modi, ma non mi sento riconosciuto da lei come fidanzato“. Di Carlo aggiunse infine che non si sarebbero più sposati il 2 settembre, data fissata originariamente per il matrimonio.

La cantante invece gli replicò tramite il Corriere della Sera che gli aveva chiesto riservatezza. Arisa dichiarò che aveva anche messo delle Storie su Instagram per evitare che il fidanzato gli dicesse che non lo amasse abbastanza e che si vergognasse di lui. Rosalba Pippa semplicemente era del parere che le relazioni sovraesposte sarebbero giunte al capolinea.

Per quanto concerne il matrimonio, la cantante ha ammesso che ci avevano pensato troppo presto, che voleva i suoi spazi e che per un ritorno di fiamma lui avrebbe dovuto capire che è fatta in un certo modo. Possibile che lo abbia capito.

Foto: account Instagram Andrea Di Carlo