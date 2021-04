Daniele De Rossi è ricoverato da qualche giorno all’ospedale Spallanzani di Roma. L’ex calciatore della Roma si trova nel nosocomio della Capitale per via di una polmonite bilaterale interstiziale.

La moglie e attrice Sarah Felberbaum gli aveva dedicato i versi del poeta canadese Atticus “I lost my way all the way to you and in you I found my way“. Traduzione: “Ho perso la mia strada fino a te e in te ho trovato la mia strada“. Successivamente, ha postato l’Instagram Stories di un quadro appartenente a un ciclo di dipinti di Henri de Toulouse-Lautrec intitolato “A letto. Il bacio” raffigurante due giovani che dormono insieme. La didascalia recita: “I Miss u, I Miss this”. Ovvero, “mi manchi tu, mi manca questo“. Già un paio di anni fa la moglie condivise un messaggio romantico di De Rossi mandatole su WhatsApp.

Lo sportivo attualmente non si trova comunque ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale della Capitale. Adesso Daniele De Rossi versa in condizioni di salute complessivamente buone, ergo il ricovero pare dipendesse semplicemente da motivi precauzionali. Il campione dei Mondiali 2006 in Germania era risultato positivo al coronavirus il 31 marzo scorso.

L’attrice Sarah Felberbaum e l’ex romanista sono stati fidanzati per quattro anni. Nel 2015 il matrimonio ambientato alle Maldive, poi sono arrivati i figli Oliva Rose nel febbraio 2014 e Noah nel settembre 2016.

Lo stesso Daniele De Rossi aveva raccontato all’agenzia di stampa Dire:

“Abbiamo deciso per il ricovero perché avevo troppi sintomi che non andavano via e anzi peggioravano. Ieri mattina mi sono alzato dalla sedia normalmente e ho avuto un mezzo mancamento, mi fischiavano le orecchie, sentivo tutto ovattato, ho mezzo barcollato e ho chiesto di fare un controllo. Sono allo Spallanzani, ho una polmonite interstiziale bilaterale, non ad un livello gravissimo ma c’è. Era meglio non ce l’avessi. Soprattutto mi hanno detto se non venivo in ospedale, insomma… Non è uno stadio al limite, ma neanche un Covid da curare a domicilio“.

Foto: account Instagram Sarah Felberbaum