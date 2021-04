Miguel Bosé, intervistato alla tv spagnola La Sexta, ha rilasciato una serie di dichiarazioni sul COVID-19 che faranno inevitabilmente discutere.

La posizione negazionista di Miguel Bosé è nota, considerando che l’artista, lo scorso agosto, è stato anche bannato da Twitter per aver diffuso fake news sul Coronavirus.

Da ricordare, inoltre, che la madre del cantante e attore italo-spagnolo, Lucia Bosé, è morta circa un anno fa, a Segovia, in Spagna, a causa di una polmonite complicata dal COVID-19.

Miguel Bosé, che, prima di dare il via all’intervista, ha preteso che il giornalista si togliesse la mascherina, ha ribadito la sua tesi negazionista. Anche riguardo la morte di sua madre, per Bosé, il Coronavirus non c’entra nulla:

Sono negazionista e questa è una posizione che porto avanti a testa alta. C’è un disegno che non si vuole rivelare, questa è la verità. Non è stato il virus a ucciderla, ma qualcos’altro. Se parlassi direi cose molto pericolose per chi doveva curarla.

Dopo le dichiarazioni controverse sul COVID-19, Miguel Bosé ha anche parlato del suo rapporto con le droghe. Il cantante ha dichiarato di aver chiuso definitivamente con le sostanze, 7 anni fa:

Una notte chiamai alcuni amici e dissi loro che avevo bisogno di fare festa. Ricordo il primo bicchiere, poi la prima striscia di coca. Gli effetti mi durarono una settimana. Pensavo che fosse una parte necessaria, legata alla creatività. Ma, da un giorno all’altro, le droghe smettono di essere tue alleate e diventano il tuo nemico. Non uscivo più nei locali ma mi facevo lo stesso tutti i giorni. Sono arrivato a consumare quasi 2 grammi di cocaina al giorno, oltre a fumare marijuana e a prendere pastiglie. Con questa roba ho smesso solo 7 anni, per sempre.

Miguel Bosé, infine, durante l’intervista, ha anche parlato dei suoi problemi alla voce, problemi di natura emotiva legati alla sua sfera sentimentale (il riferimento è alla fine della storia d’amore con il suo ex compagno, Nacho Palau, e alla battaglia legale per l’affidamento dei loro 4 figli):