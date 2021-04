Da quando Akash Kumar è uscito dall’Isola dei Famosi – senza troppe insistenze da parte di Ilary Blasi al momento dell’approdo in Playa Parasite – l’attesa di un confronto in studio è stata sempre più crescente nei giorni successivi. Soprattutto alla luce di alcune frecciate che Akash ha lanciato dapprima verso Tommaso Zorzi poche ore dopo il suo addio al gioco: “Caro Tommaso Zorzi, sono stato un signore con te, tu mi hai cercato di rovinare, ma ti ho mangiato, almeno sono pulito e sano. La televisione ha bisogno di persone come te. Fino a due anni fa non si sapeva chi fosse“.

Poi verso la conduttrice del programma Ilary Blasi: “Se devo dire io non so nemmeno chi sia lei. Perché se non fosse la moglie di Francesco Totti io non saprei nemmeno chi sia“.

Tutti si sono sfregati le mani in attesa di capire come sarebbe stato l’approccio dell’ex naufrago nei confronti della Blasi e dell’opinionista. Ilary non si è fatta problemi nel mollare la prima bordata all’istante, proprio mentre Akash fa il suo ingresso in studio: “Ciao Akash, come va? Benvenuto. Io sono Ilary Blasi, perché mi sa che non mi conoscevi tanto, quindi ho deciso di ripresentarmi” replica sarcastica. Il naufrago evidentemente non ha voluto aizzare un possibile scontro ma avanza solo un “Io sono Akash“.

Mi dispiace che sia venuta fuori la parte arrogante di me. Penso di essere un bravo ragazzo, il pubblico non l’ha capito e non mi ha dato modo di farmi conoscere.

Ilary Blasi domanda: “Ma quindi quest’isola ti ha cambiato? Sei un nuovo Akash?” Lui risponde felice “Sì” e la conduttrice a quel punto rilancia: “Allora me devo ripresentare. Sono sempre Ilary Blasi”.

Il ragazzo poi sposta l’attenzione su Tommaso Zorzi, colui che più di tutti attendeva il faccia a faccia. Nonostante Tommaso abbia semplicemente espresso un suo parere sul percorso del concorrente: “Secondo me non avresti dovuto abbandonare Playa Parasite” Akash ha replicato dicendo: “Ti assicuro che fare 7 giorni di Isola è come fare 6 mesi di Grande Fratello. Non è una comfort zone, l’Isola è veramente dura, non come hai fatto tu“.

Il battibecco termina così, ma sui social no! Pochi istanti dopo l’intervento, Akash pubblica un Instagram Stories dove dice “Sono ancora qua, li ho asfaltati…”. Il riferimento non è chiaro, ma secondo quanto dicono dai social la frase sarebbe indirizzata a quanto avvenuto poc’anzi con la breve discussione.