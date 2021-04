La questione ‘ballo’ ad Amici 2021 continua a sollevare un polverone di polemiche dopo ogni fine puntata del serale. A farne le spese fino alla settimana scorsa è stata Rosa di Grazia che, in ballottaggio con il suo fidanzato Deddy, non è riuscita a superare la sfida decisiva per il salvataggio. Rosa è stata da sempre sotto il mirino di Alessandra Celentano.

La maestra non ha mai avuto parole di elogio per la ballerina, un fatto che si è trascinato dentro e fuori dalla scuola fin dal suo ingresso. I social, divisi come non mai in due fazioni, hanno solo che alimentato lo scontro provocando un dibattito mai concluso (nemmeno dopo l’addio di Rosa alla scuola).

Un’altra ballerina tuttora in gara e tuttora al centro della bufera è la sarda Martina Miliddi. In parte il copione è lo stesso, il web ne parla (nel bene e nel male), ma le critiche in questo caso sono arrivate da una maestra di ballo che sta dall’altra parte della staccionata e che di ballo ne sa eccome: Carolyn Smith.

Il giudice di Ballando con le stelle non si è fatta problemi nel liberare la sua stoccata: “Fuori ritmo, fuori tempo in vari punti che anche un inesperto poteva vedere. E poi, vogliamo parlare dei suoi piedi?“. Ma se da una parte abbiamo i detrattori, dall’altra abbiamo i sostenitori.

Ricordate Luca Favilla? Entrò ad Amici nel 2015, nel 2018 fa il suo esordio nel cast di Ballando ed è il fidanzato di Lidia Schillaci. Anche Luca ha voluto usare il suo profilo Instagram per schierarsi, e lo fa mettendosi dalla parte di Martina. Queste le sue parole:

Mi fa davvero sorridere che le persone che commentano in modo offensivo un ballerino piuttosto che un cantante, giudicano senza conoscere un bel niente. Quando non sanno cosa sia una pista da ballo, ore di allenamento, stress e ansie varie pregare. Se non vi piace un qualcosa, certo ditelo, ma non offendete. Non gettate me*da addosso a persone che non conoscete o di cui non sapete la storia. Se non siete del settore, non provate a criticare un ballerino o un ballo. Nessuno ve lo ha chiesto.

E se vi citassimo Valentin Dumitru? Sì, è proprio il ballerino che l’anno scorso, durante una puntata del serale di Amici, decise di autoeliminarsi dal talent perché “Nelle gare sono abituato a focalizzarmi sulla gara, qui ci focalizziamo su altre cose e non riesco a restare concentrato” scatenando la rabbia di Maria de Filippi che lo lasciò fare: “Se vuoi andare, puoi andartene“. Questo però non gli ha privato di dire la sua sul caso Martina Miliddi:

Per quanto riguarda Martina, giuro che non la conosco di vista e nemmeno personalmente. Non ci siamo mai incontrati nemmeno nel mondo del ballo perché da quello che ho capito non ha mai fatto gare in coppia. Non voglio fare l’avvocato di nessuno però vedo un sacco di gente che parla male di lei. Che emette dei giudizi a caso. Gente che veramente non sa niente di ballo. Ma anche gente che è esperta. Tutti a parlare male di lei, a fare cospirazioni senza pensare che alla fine è una ragazza di 20 anni che sicuramente ha fatto un sacco di sacrifici e che vuole crescere nella sua vita.

E ancora:

Pensate che al posto di Martina poteva esserci vostra figlia, vostra sorella o una persona a cui tenete tanto. Così pensate di aiutare, così la fate crescere? Pensate che questa ragazza quando uscirà dal programma potrà avere uno shock o addirittura entrare in depressione per qurello che le viene detto e anche smettere di ballare.

Concludendo con un appello: