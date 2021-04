E’ proprio vero che Valeria Marini una ne fa e cento ne combina! Cosa è successo questa volta? Intanto riepiloghiamo: Valeria da pochi giorni si trova nella versione spagnola dell’Isola dei Famosi: Supervivientes, in onda su Telecinco (la nostra Canale 5 in versione iberica). Esattamente com’è successo per l’inizio della nostra Isola, anche i naufraghi del reality show spagnolo sono al momento suddivisi in due squadre.

Valeria in questi giorni si trova in una barca con altri concorrenti, a loro il compito arduo di poter avere il cibo nelle prove ricompensa che si svolgono nelle dirette di prima serata. Arriviamo dunque al motivo della spiacevole vicenda nata da un’idea della stellare Valeria: la naufraga ha indicato al suo gruppo di prendere delle uova. I ragazzi la seguono, prendono le uova senza però sapere come poterle sfruttare, dal momento che non c’è un modo per cucinarle. Passati un paio di giorni, Valeria a questo punto ha pensato di consigliare: Mangiatele crude!”, nonostante siano crude.

La fame d’altronde si fa sentire, perciò anche in questo caso i compagni d’avventura seguono il suo consiglio. Peccato che qualche ora dopo averle mangiate, tutti si sono sentiti male fino a vomitare. Le uova rimanenti naturalmente sono state buttate. Valeria, tremendamente in colpa, ha provato a farsi perdonare andando a caccia di granchi. Non ha fatto i conti però con un’invasione di meduse che l’hanno accerchiata interrompendo così la pesca del ‘perdono’.

Pochi giorni e Valeria sta lasciando il segno con le sue storiche disavventure che lasciano spazio alle ironie sul web. Dall’Italia sono numerose le tifoserie pro-Marini. Dal primo giorno della nuova avventura, Valeria sta mostrando le sue qualità da naufraga, incidenti di percorso a parte. Questa è la sua seconda partecipazione da concorrente ad un’Isola dei Famosi, la quarta in totale comprese le due ospitate italiane del 2008 e 2017.