Francesco Totti protagonista di un regalo inaspettato da parte di Ilary Blasi. La conduttrice de L’Isola dei Famosi su Canale 5 gli ha fatto trovare sul loro letto due cuscini con le loro iniziali in corsivo bianco su sfondo nero. Al di sotto di uno dei cuscini, poi, un biglietto con la scritta “Ti amo”.

L’ex calciatore della Roma ha colto l’occasione per postare alcune Instagram Stories per raccontare l’avvenimento. In particolare, Totti ha postato il ritrovamento dei due cuscini pubblicando come colonna sonora la canzone L’amore per te, hit della cantante Elisa. Non ha poi dimenticato di taggare la moglie Ilary Blasi e di metterci un cuoricino blu con occhiolino.

Francesco Totti e Ilary Blasi sono sposati da circa quindici anni e hanno avuto tre figli: Cristian, Chanel e Isabel. Alla domanda su un quarto figlio, la conduttrice del reality show di Canale 5 aveva risposto:

“Da una parte sì: è talmente bello il profumo dei bambini piccoli, hai addosso un’energia che ti fa sentire più giovane. Dall’altra dico che ci siamo fatti una famiglia, i figli grandi, Chanel e Cristian, non ci filano più, hanno i loro amici. Ci godiamo la piccolina, Isabel. E mi dedico al lavoro che per me è importante. Fare un altro figlio vuol dire ricominciare da capo, un po’ mi spaventa e un po’ sono combattiva, però la gravidanza mi piace. Mi faccio tante domande…”.

Il marito invece si era detto pronto per un quarto figlio:

“Ilary per me è tutto. Mi ha fatto crescere, capire tante cose, mi ha dato tre perle. Io devo tutto a Ilary, lei è il mio braccio sinistro. Il quarto figlio? Da solo no, ma sto riuscendo a portarla in quella strada. Devo trovare il momento giusto”

L’ex capitano della Roma e l’ex letterina sono i protagonisti di Speravo de morì prima, serie tv in sei puntate andate in onda su Sky Atlantic. Le vicende erano incentrate sugli ultimi anni di Totti, dagli infortuni passando per il difficile rapporto con Luciano Spalletti, fino all’annuncio del ritiro dal calcio giocato. A interpretare il pupone è Pietro Castellitto, figlio dell’attore e regista Sergio, mentre a ricoprire i panni di Ilary è Greta Scarano, spaventosamente simile all’originale.

