Dayane Mello e Mario Balotelli sarebbero tornati insieme. A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Chi del direttore Alfonso Signorini, secondo il quale tra i due vi sarebbe stato ben più di un semplice avvicinamento.

Ecco cosa scrive il rotocalco rosa nella rubrica Chicche di gossip:

“Dopo il Grande Fratello Vip e il brusco incontro nella casa sembra che Dayane Mello e Mario Balotelli oggi si siano ritrovati e abbiano ricominciato da capo una storia d’amore lontano dai flash e dalle telecamere. Il calciatore stavolta avrebbe intenzioni serie”.

Anche l’interessata in una diretta con Casa Chi aveva lanciato più di un indizio sulla sua vita sentimentale:

“Con questa persona ci conosciamo da quando lui era piccolo ed io ero piccola. Avevo 19 anni, poi io sono stata fidanzata, lui ha avuto un figlio, io ho avuto una figlia. Nella mia vita non c’è stato mai però, forse, adesso, ho trovato un fidanzato. Ma se vi mando una foto succede un macello”.

Il calciatore del Monza e la modella brasiliana sono stati fidanzati diversi anni fa, salvo poi mollarsi. Nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip inoltre proprio la Mello e il fratello dello sportivo, Enock Barwuah, erano concorrenti. L’attaccante ex Milan tuttavia si era reso protagonista di una battuta poco carina all’indirizzo dell’ex fidanzata. La frase infelice aveva fatto montare l’indignazione sui social network. Inoltre, il conduttore del reality show di Canale 5, peraltro sempre Alfonso Signorini, ha dichiarato che in un primo momento non aveva compreso la battuta. Qualche ora dopo, lo stesso Balotelli si scusò direttamente dai suoi social per la battuta infelice che aveva pronunciato all’indirizzo di Dayane Mello.

La modella per molto tempo si è rivelata la più apprezzata per il pubblico del Grande Fratello Vip 5. La stessa Dayane ha dovuto affrontare un momento difficilissimo: la ragazza ha perso suo fratello. In un primo momento era uscita dalla casa, salvo poi rientrare in quanto in Brasile avrebbe comunque dovuto fare la quarantena.

Mario Balotelli ha avuto una relazione con un’altra ex gieffina, Raffaella Fico. La ragazza lo ha reso padre della piccola Pia, ma anche la loro relazione è naufragata.

Foto: account Instagram Dayane Mello