Stasera, venerdì 23 ottobre 2020, in occasione della dodicesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, Mario Balotelli, per la terza volta, in poche settimane, ha fatto una sorpresa al fratello Enock Barwuah. Questa volta, però, il calciatore, con le debite distanze, ha fatto irruzione nella casa. Il popolo del web, però, non ha particolarmente apprezzato una battuta infelice del giocatore nei confronti di Dayane Mello, sua ex fiamma.

Signorini: “Dayane ti vuole nella casa del Grande Fratello, ti vuole lì dentro…”

Balotelli: “Mi vuole lì dentro però poi dice “basta, basta, fai male””

Balotelli quella battuta a Dayane poteva risparmiarsela che non ha fatto ridere a nessuno. #GFVIP pic.twitter.com/5aXin0TrZd — • (@_heysestra) October 23, 2020

Il padrone di casa, dopo essersi accorto dello scivolone dell’ospite, l’ha invitato a scusarsi in diretta per aver urtato la sensibilità di tutte le donne che sono state giustamente ferite da queste parole. L’asso della nazionale italiana di calcio, al momento, è rimasto assai sorpreso perché non ha mai pensato di aver offeso la modella brasiliana a cui è legata, a suo dire, da un sincero affetto.

A quasi un’ora dalla fine del programma, Balotelli non ha voluto rispondere agli attacchi del mondo del web.

Nel corso dell’incursione nella casa del ‘Grande Fratello Vip’, lo sportivo ha fatto interagire il fratello con la mamma attraverso un collegamento telefonico. E mostrato a Francesco Oppini i messaggi d’amore della fidanzata Cristina Tomasini che gli avrebbe fatto recapitare su Instagram per farglieli leggere in maniera pubblica.

https://www.instagram.com/p/CGtFlgHoFupeV8UJiDynv5JCDD4mBDUoNu2ybE0/