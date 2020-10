A poche ore dal suo ingresso nella casa del ‘Grande Fratello Vip’ per una sorpresa al fratello Enock, Mario Balotelli, sul proprio account Instagram, ha voluto far arrivare, a tutte le donne, le proprie sentite scuse per la battuta infelice nei confronti di Dayane Mello che ha indignato il popolo del web.

Ecco le parole del calciatore affidate ai social ufficiali:

“Ragazze chiedo scusa se qualcuno si è sentita offesa! Con Dayane ho una confidenza e un modo di parlare tale che potrebbe sembrare volgare ma le voglio un mondo di bene, anzi! Quindi basta fare le femministe o i maschilisti, chiedo scusa per chi si sente offesa ma se non conoscete i rapporti tra persone prima di giudicare informatevi! Ho due mamme, tre sorelle e una figlia, le donne sono la mia vita. Basta speculare sull’ignoto. Vi voglio bene”.

La battuta infelice di Balotelli

Nel corso della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip, un vivace scambio di battute tra il padrone di casa, Alfonso Signorini e il giocatore di calcio non è piaciuto ai telespettatori:

Signorini: “Dayane ti vuole nella casa del Grande Fratello, ti vuole lì dentro…”

Balotelli: “Mi vuole lì dentro però poi dice “basta, basta, fai male””

L’intervento di Selvaggia Lucarelli

Anche Selvaggia Lucarelli ha commentato lo spiacevole episodio, accaduto ieri sera, al Grande Fratello Vip, su Facebook: “Non è tanto quel subumano di Balotelli che arriva tra le parolacce e fa una battuta squallida, imbarazzante, da convinto maschio alfa a una sua ex, ma le risatine di sottofondo. E Signorini che ‘Ahhhh hai capito Dayane?’, incapace di dirgli ‘ma che schifezza hai detto?’. Del resto, come in altri show della domenica sera, questi sono i modelli con cui si sta bruciando il cervello a quella parte della popolazione che ci ride su, assieme a Signorini. E sempre nella stessa rete, in cui forse c’è qualche problema da risolvere. (ah, le scuse richieste dal conduttore dopo aver letto Twitter per poi dirgli ‘entra nella casa’ non valgono)”.

