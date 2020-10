Alba Parietti, oggi pomeriggio, sul proprio account Instagram, ha cercato di delineare un ritratto del figlio Francesco Oppini, ieri sera, finito in nomination con Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta, Elisabetta Gregoraci, Guenda Goria e Pierpaolo Pretelli durante la dodicesima puntata del ‘Grande Fratello Vip’.

Il telecronista sportivo è stato accusato di essere poco trasparente con Tommaso Zorzi e di aver messo in atto una vera e propria strategia per arrivare alla finale.

La mamma, sui social, ha difeso, a spada tratta, il figlio:

https://www.instagram.com/p/CGui7j8K-zP/

“Conosco le dinamiche della delazione e di chi ha una certa esperienza nel mettere zizzania , la tecnica del “ dividi et impera”. E’ lo show. Ho visto il modo in cui è stata montata la clip, il metodo appunto è usare una frase, decontestualizzarla e costruire ad arte uni sputtanamento. Segue insulto dell’”opinionista“ senza freni né sensibilità. Segue accanimento social. Vorrei dare il mio parere non da madre ma da spettatrice. @francesco_oppini_82 ha moltissimi difetti è permaloso, testardo, ma ha una particolarità dice tutto in faccia e bisogna essere analfabeti funzionali per dare alle sue parole altri sensi. Si espone troppo, da troppi consigli agli altri per generosità che viene scambiata per strategia e non ha mai costruito la sua vita sui social ma nella realtà della sua educazione e dei suoi affetti”.

Lo sfogo di una mamma

La showgirl è convinta che, dietro il comportamento, del concorrente ci sia solo la volontà di creare un gruppo coeso e di evitare qualsiasi tipo di lite e dissapore:

“Tommaso è molto intelligente, estremamente sensibile ma non è abbastanza strutturato per distinguere, per capire al volo chi ha davanti. Nel senso che temo sia soggetto per fragilità a dare più credito a chi lo lusinga che alle persone che considera al suo pari. Ha paura delle delusioni così tanto fino a volerle causare. Il boia dei suoi sentimenti. Ma credo che in modo istintivo abbia capito chi è Francy e lo ami e lo odi per questo. Io credo sia dispiaciuto di averlo nominato perché @francesco_oppini_82 non lo meritava e tra l’altro, capisce la sua fragilità non gliene fa una colpa”.

La popolare conduttrice, infine, è tornata a parlare della polemica a distanza con Antonella Elia che ha appellato Francesco con l’aggettivo ‘viscido’:

“Non dico questo perché voglio che si salvi @francesco_oppini_82 , ma perché Questa avventura ha un valore se le persone possono mostrare il meglio e peggio del loro carattere reale. Costruire l’immagine di “viscido“ a Francesco oltre che irreale e francamente offensivo e falso, non farà bene a nessuno. @tommasozorzi ha bisogno di confrontarsi con qualcuno che lo aiuti a crescere, perché si è un fenomeno del web, lo sarà anche della tv, ma si sente la sua grande fragilità e solitudine. @francesco_oppini_82 ha costruito nella casa rapporti umani , sani con i suoi amici , non è il leader, è un amico e come fa nella vita da consigli, per essere utile. Fuori da li ha sempre avuto amici , interessi, passioni, rapporti umani importanti”.