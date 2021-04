Gossip: tutte le notizie del 15 aprile 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi giovedì 15 aprile 2021

Arianna Cirrincione, fidanzata di Andrea Cerioli de ‘L’Isola dei Famosi 15’, ospite di ‘Casa Chi’, ha commentato il legame del neo naufrago con Elisa Isoardi:

Faccio fatica a capire le vere personalità, non saprei pronunciarmi, è presto, conosco Andrea è molto particolare e sta attento alle persone, ci mette molto a dare fiducia. Ho visto che gli piace molto Angela Melillo ma mi prendo ancora un po’ di tempo per definirla alleanza. Con Elisa Isoardi prima non si conoscevano e ne sono sicura, Andrea ha stima per le persone forti e di carattere se le ha fatto complimenti per questo a me fa solo che piacere non vedo malizia dietro questa cosa.

Il legame speciale tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi: il gossip

Tommaso Zorzi, ieri, sul palco del ‘Maurizio Costanzo Show’, ha parlato, a lungo, del suo rapporto con Francesco Oppini che, fuori dalla casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, è continuato, in maniera assai speciale:

La storia come è andata la sanno un po’ tutti e quando mi chiedono se mi sarebbe piaciuto avere una storia con Francesco io rispondo che quello che abbiamo avuto e abbiamo io e Francesco è più di una storia, noi abbiamo un’intimità che va oltre l’amore. Con Francesco mi confido, riesco a parlare… Con lui riesco a fare tutta una serie di cose che spesso in una coppia non si fanno.

I consigli di Karina Cascella per un amore duraturo

Attaccata sui social, Karina Cascella ha raccontato come, dopo tanti anni di fidanzamento e convivenza, è riuscita a mantenere passionale la storia d’amore con Max Colombo: