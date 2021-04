Gossip: tutte le notizie del 14 aprile 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi mercoledì 14 aprile 2021

Rosa Di Grazia, tra le eliminate del serale di ‘Amici 20’, in una lunga diretta su Instagram, ha confessato di aver ricevuto minacce di morte sui social:

Eccomi, buongiorno a tutti, come state? Io sto molto bene. Allora, io ci tenevo a parlare un attimo di una questione. Come ben sapete ricevo tantissimi messaggi di affetto e supporto. Non basterà mai un semplice grazie per ringraziarvi di tutto il supporto. Oltre a questi bellissimi messaggi, però, a Rosa non sfugge nulla. Ho letto anche dei messaggini dove mi si augura la morte. Io vorrei dire che sono una semplice ragazza di vent’anni e non credo di aver fatto nulla di male a nessuno. Se non aver partecipato a un programma per inseguire un mio sogno, ovvero danzare.

Vorrei ricordare a questa gente, se così si può definire, frustrata dalla vita e infelice, di farsi una lavata di coscienza. Perché magari potevano trovare un proprio figlio, un proprio parente, una persona cara, un cugino o una nipote. Visto che non sono tutti come Rosa, ci tengo a mandare questo messaggio per ragazze che magari si trovano nella stessa situazione, ma sono più fragili. Questa gente lascia il tempo che trova. sorridetegli in faccia.