Gossip: tutte le notizie del 13 aprile 2021

Tutte le principali di notizie di gossip di oggi martedì 13 aprile 2021

Martina Colombari ed il marito Billy Costacurta si sono rivolti ad uno psicologo per vivere al meglio l’adolescenza del figlio Achille durante la pandemia. La confessione dell’ex Miss Italia al ‘Messaggero’ è un chiaro gesto d’amore nei confronti del ragazzo:

I ragazzi di 16 anni hanno esigenze precise e lo studio non è necessariamente tra quelle. Io e Billy ci siamo fatti aiutare dallo psicologo dopo le liti con nostro figlio […] Noi ci siamo fatti aiutare da una psicologa che si occupa di genitorialità. Lo dico serenamente: chiedere aiuto non è un atto di debolezza, ma di grande amore per i propri figli.