Elisa Isoardi: la lettera del fratello Domenico a L’Isola Dei Famosi 15 (video)

Durante l’ottava puntata de ‘L’Isola dei Famosi 15’, in onda, stasera, lunedì 12 aprile 2021, Elisa Isoardi ha ricevuto una lettera speciale da parte del fratello Domenico (Qui, il video):

La naufraga, visibilmente emozionata, ha raccontato il legame eccezionale con uno degli uomini più importanti della sua vita. I rapporti familiari non sono stati sempre idilliaci ma adesso la conduttrice ha tutte le intenzioni di recuperare il tempo perduto:

Con mio fratello ho un rapporto molto particolare. Da piccoli, quando i miei genitori si sono separati, lui è rimasto con mio papà ed i nonni, io, invece sono andata con mia mamma. Poi siamo cresciuti e ci siamo riavvicinati. Si sono messe altre persone, in mezzo, a non aiutarci. La cosa più bella è sentire la sua voce ora. Lui non si è mai fatto vedere da nessuno. Mio fratello è particolare, di grande cuore, di grande verità, Vive in montagna, come un eremita. Non hai il gas per sua scelta, la televisione. Forse è la prima volta che mi vede. Sono contenta. Prima di partire, noi non ci parlavamo più da un po’. Ci siamo guardati ed è bastato quello. Tra fratelli basta quello.