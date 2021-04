L’Isola dei Famosi 15, lo scontro tra Akash Kumar e Tommaso Zorzi: “E’ veramente dura” (video)

Akash Kumar è rientrato nello studio de ‘L’Isola dei Famosi 15’, stasera, lunedì 12 aprile 2021, in occasione dell’ottava puntata. Dopo aver rispettato i 14 giorni di quarantena, il modello ha avuto modo di guardare il ‘Best of’ con i momenti più emozionanti della sua avventura in Honduras (Qui, il video):

Mi sono trovato in una situazione che non ho mai vissuto prima. Non è facile vivere una situazione del genere. Non ti regala niente nessuno. Ho pianto da solo in spiaggia. Ho capito che la vita è anche semplice. L’Isola ti dà l’opportunità di pensare. La mia Isola l’ho vinto perché ho superato una cosa che non riuscivo a superare da anni, gli attacchi di panico, la depressione. Ad oggi Akash è una persona nuova. Io sono estremamente vero, le maschere cadono tutte.