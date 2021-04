L’Isola dei Famosi 15, il confronto tra Awed e Vera Gemma (video)

Durante l’ottava puntata de ‘L’Isola dei Famosi 15’, in onda stasera, lunedì 12 aprile 2021, c’è stato il tanto atteso confronto tra Vera Gemma e Awed. L’attrice, confinata su Playa Esperanza con Elisa Isoardi e Miryea Stabile, finalmente, è riuscita ad avere un chiarimento con l’amatissimo compagno di viaggio (Qui, il video):

Gemma: “Sono contenta di vederti, ti trovo abbastanza bene ma non pensare che questa conversazione finisca a tarallucci e vino. Io ho creduto nella nostra amicizia, tanto, ho creduto in te. Invece hai pensato che questo programma potesse fare a meno di me. Qui ti sei sbagliato. Non me ne sono mai andata da qui. Sono stata in una specie di Purgatorio dove ho dovuto imparare tante cose e dimostrarne altre. Ho sentito tante cose che hai detto […]. Ti ho dato forza, coraggio, ti ho fatto passare delle paranoie. Ho creduto alla nostra amicizia fino alla morte. Ho pagato in prima persona per la nostra amicizia. Credo che, le scuse, che hai fatto ai tuoi nuovi amici con cui ti sei riunito, oggi, le devi a me perché ti ho voluto bene veramente”.

La naufraga ha chiesto all’amico, protezione, difesa e rispetto:

Awed: “Ti ho voluto bene anche io. Il discorso è differente. Ci troviamo in una situazione strana. Sono in un programma televisivo in cui tutto è amplificato. E’ stato difficile, per me… questa è la prima esperienza televisiva. Non rinnego che tu, come persona, rappresenti tanto qui. Mi sono lasciato trasportare da un momento di sconforto. Ho visto in te una spalla, una persona con cui combattere per gli stessi diritti. Io ti ho voluto bene davvero. Non ho mai fatto un comportamento del genere, non mi sono alienato così tanto. In te ho trovato una grande compagna che spero, fuori da qui, di frequentare umanamente. Io ti voglio realmente bene. Sono consapevole di aver commesso un errore. Ho chiesto scusa agli altri. Non ero io. Quando qualcuno fa una stronzata, è giusto anche tornare sui propri passi”.