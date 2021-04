Gossip: tutte le notizie del 12 aprile 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi lunedì 12 aprile 2021

Andrea Zenga, reduce dall’esperienza come concorrente del ‘Grande Fratello Vip 5’, ha raccontato, ospite di ‘Non succederà più, la trasmissione radiofonica in onda su Radio Radio, ha rivelato, quali aspetti caratteriali l’hanno fatto innamorare di Rosalinda Cannavò:

Innanzitutto di Rosy mi piace la timidezza e i modi gentili. L’avere carattere e imporre le proprie decisioni in modo educato. E’ una ragazza ammirevole, sono ero di lei. Notavo prima di avvicinarci i suoi modi. E’ molto umile, una ragazza che ha affrontato tante cose e che pensa al lavoro, alle cose serie, secondo me fondamentali. Quando sono entrato al Grande Fratello non avevo seguito molto, sapevo che era entrata come Adua Del Vesco. Una volta usciti non mi sono fatto condizionare dal passato. Chi più chi meno abbiamo commesso degli errori in passato. Del passato abbiamo parlato ma per me conta la persona che ho conosciuto e le cose che mi dà.

Can Yaman e Diletta Leotta, matrimonio rimandato? Il gossip

Il matrimonio tra Diletta Leotta e Can Yaman potrebbe slittare. La notizia bomba è stata lanciata da Santo Pirrotta ad ‘Ogni mattina’ su Tv8:

Ho una rivelazione che riguarda una coppia molto molto pop, la coppia del momento: Can Yaman e Diletta Leotta. Loro sono innamoratissimi, sono andati a convivere in una bellissima casa con vista Colosseo, e pare che lei addirittura lo ha presentato a suoi familiari in Sicilia. Can le aveva chiesto di sposarlo il 16 agosto, che è il giorno del compleanno di Diletta, e voleva farle questo regalo. Lei si è presa del tempo per pensarci e alla fine è riuscita a convincerlo a frenarlo. Quindi non è detto che questo matrimonio non si farà, ma sicuramente non adesso.

Carolyn Smith chiarisce il proprio pensiero su Martina Miliddi

Carolyn Smith, in una lunga diretta su Instagram, ha chiarito il proprio pensiero su Martina Miliddi, ballerina della scuola di ‘Amici 20’: