Andrea Di Carlo: chi è il nuovo fidanzato di Arisa  

Nel cuore di Arisa c’è un nuovo amore. Si tratta di Andrea Di Carlo, manager e autore televisivo. A rendere nota la relazione il diretto interessato, pubblicando una loro foto insieme su Instagram. Nel corso di Amici inoltre Rudy Zerbi aveva fatto capire che l’artista avesse il cuore impegnato.

Del resto era stato proprio Di Carlo a “ufficializzare” il ritorno di Rosalba Pippa a Sanremo 2021 con il brano Potevi fare di più, dopo aver pubblicato una storia su Instagram a pochi minuti dall’annuncio dei Campioni da parte di Amadeus nella finale di AmaSanremo.

Ma vediamo nel dettaglio chi è Andrea Di Carlo. Proprietario della Adc Management, che gestisce diversi personaggi dello spettacolo tra i quali l’attore turco Can Yaman (presto in Sandokan), si era ritrovato a dover lasciare la Rai dopo aver scritto sui social una frase indirizzata a un critico televisivo:

“Critico tv che non ha mai fatto tv è come un gay che parla di f*ga”.

Queste lapidarie parole sono bastate a far arrabbiare i vertici Rai. Così Andrea Di Carlo nonostante le scuse ha dovuto lasciare il posto da autore televisivo di Oggi è un altro giorno. Si tratta del programma del daytime pomeridiano di Rai1 con la conduzione di Serena Bortone.

Sulla questione si era espressa così la dem Valeria Fedeli, capogruppo in Vigilanza Rai:

“Adesso basta. Questo tipo di linguaggio non è assolutamente accettabile per chi lavora o collabora con la Rai come questo signore che, peraltro, è allo stesso tempo autore esterno su Rai e agente di personaggi invitati nello stesso programma. Il direttore Coletta che dice?”.

Il direttore di Rai1 Stefano Coletta per la cronaca ha dovuto lasciarlo andare. Ma non è tutto. L’uomo era al centro anche di alcune polemiche riguardanti un presunto conflitto di interessi per alcuni ospiti nel programma della Bortone appartenenti alla sua stessa agenzia. Di Carlo ha poi smentito e ha annunciato che continuerà a lavorare come procuratore di personaggi televisivi per piazzarli nelle trasmissioni.

Foto: account Instagram Andrea Di Carlo