Elisabetta Gregoraci è stata tra i protagonisti, per quanto riguarda il piccolo schermo, di questa seconda parte del 2020, con la sua partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, che ha scatenato molteplici gossip, sia fuori che dentro la casa di Cinecittà.

La showgirl e conduttrice calabrese è stata intervistata dal quotidiano Libero al quale ha ricordato i motivi per i quali ha scelto di fare quest’esperienza che, come ricordiamo, è terminata con un ritiro volontario dopo la decisione di Mediaset di prolungare quest’edizione fino a febbraio 2021.

La Gregoraci ha ringraziato Alfonso Signorini per averle dato la possibilità di mostrarsi senza filtri:

Ho scelto di partecipare al Grande Fratello Vip per mettermi in gioco ma soprattutto per far conoscere la vera me, mettendomi a “nudo”. Senza filtri e come sono veramente. Spero di esserci riuscita. Ringrazio Alfonso per la possibilità che mi ha dato di far conoscere una Eli diversa e le tante emozioni vissute al Grande Fratello.

Secondo la conduttrice di Battiti Live, Tommaso Zorzi è il grande favorito di questa quinta edizione:

Ad oggi, posso dire il nome di Tommaso. Sono tanti i compagni d’avventura che mi porto nel cuore come Matilde, Francesco, Andrea e Pier ma anche Enock, Patrizia e Stefania. Dayane? La trovo una persona a volte poco sincera.

Durante la sua permanenza nella Casa, il suo matrimonio con Flavio Briatore è stato, spesso, un pretesto utilizzato da qualcuno per lanciarle frecciatine, per non parlare, poi, dell’infatuazione di Pierpaolo Pretelli nei suoi riguardi, a causa della quale la conduttrice ha ricevuto altre critiche.

Parlando del suo ex marito e padre di suo figlio, Elisabetta Gregoraci ha ribadito quanto detto più volte: