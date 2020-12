by @Fabio Morasca

Dopo il recente caso Rolls Royce, Flavio Briatore ha concesso un’intervista al quotidiano Libero, liberandosi di un po’ di sassolini nella scarpa. Ovviamente, l’imprenditore ha anche parlato di Grande Fratello Vip e dell’ex moglie Elisabetta Gregoraci. Un altro fatto noto è che la conduttrice e showgirl calabrese ha deciso di ritirarsi volontariamente dal reality show dopo aver saputo del prolungamento della quinta edizione, non accettando la prospettiva di trascorrere le festività natalizie lontana dai propri cari.

Nell’intervista, anche Briatore, come già aveva fatto Elisabetta Gregoraci, ha proceduto con la smentita riguardante la notizia dell’esistenza di un presunto accordo post-matrimoniale con la sua ex moglie che avrebbe impedito a quest’ultima di mostrarsi pubblicamente con un altro uomo.

Briatore ha smentito con non poco fastidio:

No, non esiste nessun contratto. Su me ed Elisabetta, sono state scritte e dette tante cazz*te e cattiverie.

L’imprenditore ha anche dichiarato che, con Elisabetta Gregoraci, oggi c’è affetto e stima reciproca. Briatore ha apprezzato molto la decisione della sua ex moglie di lasciare la casa del GF Vip per stare vicino a loro figlio durante le vacanze di Natale:

Tornare con Elisabetta? Ora, tra me e lei, c’è un rapporto di affetto e dobbiamo solo lavorare insieme per il bene di nostro figlio. Sono contento che lei sia uscita dalla Casa del GF e lo abbia fatto per passare le vacanze con Nathan, da grande mamma qual è.

Riguardo il fatto di essere stato tirato in ballo molte volte durante l’esperienza della Gregoraci al GF Vip, Flavio Briatore, a posteriori, ha commentato il tutto con una battuta: