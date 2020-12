Stefania Orlando, il regalo di Simone Gianlorenzi: “Amore ti ho scritto una canzone” (video)  

Compleanno da incorniciare per Stefania Orlando: la giornata è stata scandita dal messaggio aereo di Simone Gianlorenzi e Margot, dalla doppia festa da parte degli altri inquilini della casa del ‘Grande Fratello Vip 5’, e dall’affetto incondizionato dei fan e degli ex compagni d’avventura fuori dal loft di Cinecittà in occasione di questa speciale ricorrenza. Qualche minuto fa, il marito della conduttrice ha fatto irruzione in casa con un nuovo video messaggio di auguri: una canzone dedicata alla moglie per i suoi 54 anni.

Il videomessaggio di Simone, gli auguri per Stefania Orlando.#GFVIP pic.twitter.com/kZ5H76CFlQ — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 23, 2020

Simone: “Non sono lì in forma fisica ma mi vedi attraverso un monitor. Pure il mio regalo, quest’anno, non sarà fisico, ma un po’ particolare, fatto con le mie mani. Come ben sai io non so fare tante cose e l’unica che so fare non riesce nemmeno tanto bene. Questo regalo, però, l’ho fatto io. E’ un regalo che viaggia per l’aria, sui tetti dei palazzi di Roma, attraversa i quartieri, arriva fino a Cinecittà, scavalca le mura, entra dentro la casa del ‘Grande Fratello e arriva dritto al tuo cuore. Amore ti ho scritto una canzone. Con questa canzone ti ringrazio perché da quando ti conosco sono diventato una versione migliore di me stesso. Un Simone 2.0 che, senza di te, non sarebbe mai esistito. Ti chiedo subito scusa perché la canzone non è bella come te ma io ce l’ho messa tutta. Adesso, siediti, rilassati, fai finta di stare nel letto di casa, io sono nell’altra stanza e metto Play. Sai che ti faccio ascoltare le mie creazioni in anteprima. Questa è tua e solo tua. Ti amo tanto”.

La gieffina, visibilmente emozionata e commossa, è stata abbracciata da tutti/e: “Grazie amore, ti amo, è un regalo bellissimo”.