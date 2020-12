by @Fabio Morasca

Nelle ultime settimane, si è parlato di Francesco Monte sia per il suo tentativo di partecipare alla 71esima edizione del Festival di Sanremo, prendendo parte al concorso Sanremo Giovani, che per la seconda partecipazione di Giulia Salemi al Grande Fratello Vip. Come ricordiamo, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne e la modella italo-persiana iniziarono la loro relazione proprio all’interno della casa di Cinecittà.

Intervistato da Novella 2000, Francesco Monte ha parlato di gossip, che ha sempre ricoperto un ruolo importante nella sua carriera, soprattutto per le sue relazioni passate con Cecilia Rodriguez e con Teresanna Pugliese.

Anche alla luce di questa sua nuova avventura artistica, l’ex tronista ha dichiarato di non aver mai amato molto il gossip, incolpando anche alcuni giornalisti. Ecco il motivo:

Molte volte travisano le dichiarazioni e questo non è affatto giusto. Esiste una legge e può essere considerata diffamazione.

Monte non appare pentito di quanto fatto in passato, rivendicando una poliedricità che, negli Stati Uniti, ad esempio, viene accettata più facilmente:

Non mi sono mai pentito di quello che ho fatto in passato, perché anche nel nostro paese, esistono persone e personaggi capaci di fare più cose. Non solo gli americani sono poliedrici…

Pur non amando il gossip, però, Francesco Monte ha fornito un aggiornamento riguardo la storia d’amore con la fidanzata Isabella De Candia:

Come tante coppie preferiamo convivere. Al momento non pensiamo al matrimonio. Chi vivrà vedrà…

Francesco Monte: le dichiarazioni a Casa Chi

In una recente puntata di Casa Chi, Francesco Monte ha dichiarato di non aver preso in considerazione un possibile ritorno nella casa del GF Vip, dichiarando di essere impegnato nella realizzazione del suo primo album.

Monte, però, ha aggiunto che valuterebbe volentieri la proposta di andare nella casa di Cinecittà, a Capodanno, per esibirsi come cantante.