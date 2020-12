É una mattinata di emozioni nella casa del Grande Fratello VIP Alcune belle come quelle condivise da Stefania Orlando che ha ricevuto ben 3 aerei, altre meno come quelle di Giulia Salemi. Non si tratta di un messaggio sotto forma di aereo, bensì di urla fuori dalla casa. A dire il vero è da un po’ di tempo che qualcuno (sembrerebbe una voce femminile) si apposta all’esterno della casa gridando messaggi per l’uno o l’altro concorrente.

Puntualmente il Grande Fratello appena si accorge di influenze esterne alza immediatamente il volume della musica. Stavolta però la regia non ha fatto in tempo e da fuori casa una voce giunge alle orecchie di Giulia Salemi: “Pierpaolo stai attento a Giuli, se perdi noi, perdi tutto“. La frase è indirizzata al presunto avvicinamento tra l’ex velino e l’influencer.

Giulia Salemi: “Tra me e Pierpaolo Pretelli c’è solo amicizia”

Il web si è diviso, una parte si schiera a favore di una possibile storia d’amore tra i due, mentre dall’altra troviamo chi per l’appunto ci vede del marcio. Giulia, già particolarmente provata dalle discussioni avute durante le scorse puntate di prima serata, si apparta con Rosalinda. Sfoga la sua rabbia sostenendo che tra lei e Pierpaolo non c’è nulla oltre l’amicizia preoccupandosi dei ‘castelli’ che si sarebbe fatta l’opinione pubblica fuori dalla casa.

Chiama persino i suoi fan a rapporto chiedendo loro di inviare un aereo affinché lei possa capire cosa sta realmente accadendo all’esterno della casa. Rosalinda prova a rincuorarla e a non lasciarsi andare alle critiche, anzi: “A te deve interessare solo quello che pensa Pierpaolo“.

Solo pochi giorni fa in confessionale, Giulia si è detta parecchio confusa non sapendo che fare quando Pierpaolo la cerca per abbracciarla: “Dovrei dare ascolto alla testa, alla pancia e al cuore” ha detto.