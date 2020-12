Elisabetta Gregoraci, durante la puntata di questa sera del Grande Fratello Vip, ha smentito l’esistenza di un contratto post-matrimoniale con il suo ex marito, Flavio Briatore, che le impedirebbe di fidanzarsi con un altro uomo.

Dinanzi ad una domanda esplicita di Alfonso Signorini, la conduttrice calabrese ha messo definitivamente a tacere questa voce:

Sono felice che tu mi abbia fatto questa domanda così posso rispondere davanti a milioni di spettatori. Assolutamente no, non c’è nessun contratto. Questa cosa già è uscita fuori in un’altra occasione e mi ha molto ferita, ti dico la verità. Non c’è alcun tipo di contratto che dice che io non possa rifarmi una vita. È una roba falsa quella che c’è in giro.

Tra la Gregoraci e Briatore, quindi, non esiste alcun accordo nero su bianco ma soltanto una promessa che si sono scambiati per il bene di loro figlio:

L’unica cosa vera che c’è, e ne posso tranquillamente parlare, perché è una cosa che entrambi abbiamo voluto per tutelare nostro figlio, è che, nel momento in cui io o lui ci dovessimo rifare una vita con un’altra persona, abbiamo deciso di non introdurre subito questa nuova persona nella vita di nostro figlio finché la storia non diventa stabile. Penso che questa sia una cosa più che normale, più che legittima per tutelare un minore.

Il confronto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli

Prima di parlare del suo ex marito, Elisabetta Gregoraci aveva affrontato nuovamente il discorso riguardante il suo attuale rapporto con Pierpaolo Pretelli, lasciando non molte speranze all’ex velino:

Posso dire che caratterialmente ci sono delle cose che non sopporto di lui, che ho vissuto e che proprio non sopporto. Ci siamo promessi questa famosa cena e da quella famosa cena, capiremo un po’ di cose. Nella vita, mai dire mai, ma al momento, è più un no che un sì.

