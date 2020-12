Durante la puntata di questa sera del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi e Tommaso Zorzi hanno parlato del motivo per il quale avevano avuto una discussione prima di entrare nella Casa.

I motivi sono professionali. Giulia e Tommaso, infatti, quest’anno, erano in procinto di pubblicare entrambi un libro (Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato di Giulia Salemi e Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri di Tommaso Zorzi) e la Salemi avrebbe approfittato di una confidenza di Zorzi per anticipare la pubblicazione della sua opera…

Durante la diretta, Tommaso Zorzi ha spiegato nei dettagli quanto avvenne tra loro due:

Abbiamo avuto un diverbio per il quale non ci siamo sentiti per un paio di mesi. Non avevamo più avuto modo di discutere sull’accaduto. Io stavo uscendo con un mio romanzo, l’ho chiamata in amicizia, durante il lockdown, dicendole che sarei uscito con il romanzo. Lei mi ha fatto le congratulazioni, non mi ha detto niente, poi vengo a scoprire che, durante lo stesso periodo, anche lei sarebbe uscita con un libro. Mi era anche arrivata una voce di corridoio, che mi ha un po’ infastidito, che sarebbe dovuto uscire con il libro lo stesso giorno e lei avrebbe telefonato per far anticipare l’uscita del libro. La cosa che mi ha dato fastidio è che mi sono confidato con lei su questa cosa da amico.