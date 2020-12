Dopo la decisione di Mediaset di allungare la quinta edizione del Grande Fratello Vip fino a febbraio, questa sera, i concorrenti più dubbiosi sono stati chiamati ad una decisione definitiva.

Dayane Mello, Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini hanno deciso di abbandonare il gioco. Per quanto riguarda la modella brasiliana, però, c’è stato un colpo di scena: dopo aver parlato con la madre di Stefano Sala, padre di sua figlia, Dayane Mello ha deciso di restare nella casa di Cinecittà.

Francesco Oppini ha lasciato la casa del GF Vip praticamente subito mentre Elisabetta Gregoraci ha accettato di trascorrere ancora qualche giorno in Cucurio in compagnia di Pierpaolo Pretelli.

Anche Francesco Oppini aveva avuto la possibilità di rimanere nella casa fino a lunedì ma il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini ha deciso di abbandonare il gioco durante la diretta.

Tommaso Zorzi, che, come sappiamo, ha instaurato un legame speciale con Francesco Oppini, pur essendo abbastanza preparato su ciò che sarebbe accaduto, non ha nascosto tutta la propria tristezza.

Dopo aver salutato Francesco, Tommaso Zorzi si è lasciato andare alle lacrime, chiudendosi in bagno, e, successivamente, ha avuto anche uno sfogo nervoso:

Ma almeno mi prepari! Dopo 80 giorni, non mi dici niente! Gli avevano dato una scelta… Non ne voglio parlare. Io non l’avrei fatto. Non la prendo male, però almeno preparami. Lui mi ha detto che non se ne sarebbe andato via stasera. Elisabetta ha scelto di andare via con più tatto! Sapevo che sarebbe andato via ma così no! Un secondo prima, stiamo scherzando, poi mi dice che se ne va! Sabato c’era la festa e poi lunedì se ne andava… Forse, sono fatto male io.