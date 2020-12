Lo scoop lanciato dal sito del settimanale Oggi, che noi di GossipBlog abbiamo prontamente rilanciato, si è rivelato vero. A confermare tutto è uno dei protagonisti della notizia. Niccolò Zaniolo, infatti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport nelle quali ha fatto chiarezza sulle indiscrezioni in merito alla gravidanza dell’ex compagna Sara Scaperrotta. Ecco le parole del talento 21enne della Roma e della Nazionale italiana:

Per prima cosa non vorrei che si sporcasse una relazione che per me è stata importante, soprattutto in un momento delicato della mia vita e della mia carriera. Ma la storia con Sara è finita ormai da qualche tempo. Come forse è normale alla nostra età, vivendo insieme ci siamo accorti che non andavamo più d’accordo, io stesso ho notato che c’erano delle piccole grandi cose che non andavano bene; e non erano conciliabili con la mia vita da professionista. Abbiamo sognato insieme una famiglia qualche volta, non lo nego, ma poi le cose sono andate diversamente e quando lei mi ha comunicato la sua gravidanza sono stato molto onesto nel farle presente che non mi sentivo pronto per un impegno del genere, soprattutto perché non andavamo più d’accordo, ma lei ha deciso di proseguire. Una scelta che rispetto.