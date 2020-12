Stefania Orlando: “Tommaso Zorzi sei importante. Per me sei come un figlio” (video)  

Oggi pomeriggio, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi si sono dedicati un secondo momento per chiarire quello che è successo in mattinata nella casa del ‘Grande Fratello Vip 5’. La conduttrice, in lacrime, vorrebbe le stesse attenzione che, quotidianamente, a quello che definisce quasi un ‘figlio’.

Orlando: “Mi sento come una mamma non capita dal figlio. Il figlio si approfitta del fatto che tu sai che io ti voglio bene. Non hai la stessa sensibilità, lo stesso tatto, le stesse attenzioni che io ho con te. Questa cosa mi ha fatto stare male. Sono sincera. Con questo non ti voglio dire che sei fatto male”.

L’influencer cerca di rassicurare sulle basi solide del loro legame.

Orlando: “Io accetto le tue scuse. Ma noto che, nei miei confronti, non hai l’attenzione che io ho per te”.

Zorzi: “Non è vero. Abbiamo fatto una settimana come inviati speciali a parlare di questa roba qua (il presunto flirt tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi). Siamo stati assieme tutta la settimana. Come puoi pensare una cosa del genere. Anche qui, a volte, mi sento solo, non capito. Però capisco che è più una roba mia che effettiva. Sono esaurito”.

Tommy la accarezza in maniera molto amorevole:

Orlando: “Per me sei veramente importante. Per me sei come un figlio. Guai a chi ti tocca. L’altra volta, quando mi hai nominato, non sono riuscita manco a dire: ‘Che stronzo’.”

Zorzi: “Sei la foto profilo del mio Instagram, vedi tu”.