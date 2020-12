Serata nera per Sonia Lorenzini quella di lunedì scorso. Prima l’alluso (ma poi rivelatosi un bluff) coinvolgimento nell’affaire Andrea Zelletta-Natalia Paragoni, poi l’eliminazione definitiva, dopo neanche un mese dal suo ingresso nella Casa, dal Grande Fratello Vip. E nel mezzo, il mancato saluto da parte di Maria De Filippi.

Effettivamente molti telespettatori sui social hanno notato come la conduttrice, ospite speciale, in collegamento dallo studio di Amici, della puntata di lunedì scorso del Gf Vip, abbia salutato tutti i concorrenti del reality, proprio tutti, tranne lei, Sonia Lorenzini. Una notizia non da poco se si considera che è stata proprio la De Filippi a regalarle la popolarità scegliendola alcuni anni fa come tronista di Uomini e donne.

Come mai la De Filippi, che ha lungamente elogiato Tommaso Zorzi (lavoreranno insieme nel prossimo futuro?) non ha degnato di un saluto la povera Sonia? C’è qualche motivo particolare dovuto magari ad un attrito tra le due o è stata solo una dimenticanza più che perdonabile considerando il contesto della diretta televisiva?

La risposta arriva, tramite Instagram, proprio dalla Lorenzini. Ecco cosa ha scritto, replicando ad un velenoso commento che sosteneva fosse stata volontariamente ignorata dalla De Filippi:

Quando la gente vuole vedere il marcio… Maria è una donna di estrema intelligenza, non fa giochetti del saluto si no, semplicemente ad ogni inquadratura salutava chi vedeva ed io non sono stata inquadrata. Ma i film che si fanno le persone restano delle grandi verità?

Una versione, quella proposta da Sonia, che francamente appare credibile e sincera. Dunque, caso chiuso oppure bisognerà attendere anche la versione della De Filippi?

P.S. Per la cronaca, la Lorenzini ha smentito di aver dato della “cagna” a Rosalinda Cannavò, mentre invece ha confermato di averla definita una “str*nza“.