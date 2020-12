“L’ex fidanzata di Zaniolo aspetta un bambino da lui”  

La notizia è stata ufficializzata, via social, dai diretti interessati due giorni fa: Niccolò Zaniolo e Madalina Ghenea sono una coppia. Ma, come prevedibile pare ci siano sviluppi interessanti.

Il primo è che il calciatore della Roma e della Nazionale ha precisato in una storia pubblicata su Instagram che non è stato lui a lasciare l’ex fidanzata Sara Scaperrotta, come invece qualcuno aveva scritto su siti e blog. In questa occasione, Zaniolo ha fatto intendere anche che la conoscenza con la Ghenea è successiva alla fine della relazione.

Il secondo elemento è una vera e propria bomba, pubblicata poco fa dal sito del settimanale Oggi. Secondo Alberto Dandolo, il giornalista che firma l’articolo scoop della rivista di gossip, Sara Scaperrotta sarebbe incinta di… Zaniolo.

Un colpo di scena che difficilmente potrà essere ignorato dai diretti interessati e che quindi porterà inevitabilmente a conferme o smentite. In attesa che ciò avvenga, ricordiamo che Zaniolo è attualmente infortunato e che dovrebbe tornare sul terreno di gioco con la maglia della Roma soltanto ad aprile 2021, anche se riprenderà a correre già nei prossimi giorni.

Le voci di gossip che lo riguardano, e che lui stesso, con la complicità della sua nuova fiamma, ha alimentato due giorni fa, non sembrano essere particolarmente gradite ai tifosi giallorossi. I quali, giustamente, sperano che il giovane talento possa tornare ad esprimersi soltanto in campo.

Intanto, tra un allenamento e una seduta di fisioterapia, Zaniolo potrebbe avere qualche grana personale da risolvere. Riuscirà a farlo senza alzare polveroni e senza rischiare di perdere la concentrazione necessaria per recuperare dal lungo e grave infortunio patito? Soltanto nelle prossime settimane conosceremo la risposta a questa domanda, che a molti tifosi della Magica sta a cuore.

Foto via Instagram