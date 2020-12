Belen Rodriguez ha deciso di cambiare la sua squadra di riferimento. La soubrette argentina ha scelto di separarsi artisticamente dall’amico intimo e stilista Mattia Ferrari. Il diretto interessato ha ufficializzato la notizia a Giornalettismo con queste parole:

“È stata una bella esperienza, abbiamo obiettivi diversi, ora però il tutto è giunto al termine”.

Non si conoscono al momento i motivi di questa separazione, ma dalle parole di Ferrari sembra che la separazione sia stata consensuale e che i due rimarranno comunque in ottimi rapporti, a prescindere da questa decisione. Pare che nell’ultimo periodo, sempre secondo la testata online, Belen abbia deciso di mettere fine anche ad alcune sue amicizie.

Ma non si tratta degli unici cambiamenti che ruotano intorno alla madre di Santiago. Il nuovo fidanzato, il 25enne Antonio Spinalbese, avrebbe lasciato il suo lavoro da hair stylist in centro a Milano per dedicarsi alla passione della fotografia. In realtà guardando il suo profilo Instagram pare che il nostro abbia optato per una carriera da modello. Non mancano infatti sul suo canale social scatti che lo ritraggono indossando capi di varia natura, oltre a fotografie in compagnia della bella argentina. Naturalmente presenti momenti della sua vita quotidiana. I due si sarebbero conosciuti lo scorso 5 agosto.

Dopo qualche giorno dal fidanzamento inoltre la neocoppia decide di farsi lo stesso tatuaggio. In realtà il tatoo non ha riguardato solo loro due, ma anche gli amici. Per la cronaca, si trattava della scritta “chupito“.

La soubrette argentina ha deciso questa estate di chiudere – non è detto per sempre – la storia con l’ex marito Stefano De Martino. Dopo il matrimonio naufragato, la coppia aveva deciso di riprovarci, salvo poi di nuovo separarsi. Il conduttore di Made in Sud e Stasera tutto è possibile sarebbe rimasto single, mentre lei si è ritrovata tra le braccia di Antonio Spinalbese.

Foto: account Instagram Antonio Spinalbese