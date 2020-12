In attesa di tornare sul terreno di gioco, Niccolò Zaniolo cambia in amore. Il calciatore della Roma e della Nazionale italiana, infatti, sta vivendo una storia d’amore con Madalina Ghenea, la splendida modella e attrice rumena 32enne (11 anni in più di lui). L’indiscrezione circolava da qualche giorno, ieri è arrivata la conferma ufficiale attraverso una storia Instagram.

Infatti, la Ghenea, quasi un milione di follower, per rispondere alla domanda di un fan che chiedeva se la potesse baciare tutta 25h su 24 ha taggato proprio Zaniolo, seguito anche lui da un milione di utenti. Zaniolo che, a sua volta, ha ricondiviso la storia con tanto di emoji del viso con cuoricini, spazzando via ogni dubbio.

La carriera amorosa e sportiva di Zaniolo

Ufficiale, dunque, l’addio di Zaniolo a Sara Scaperrotta, la storica fidanzata che in questi anni le è stato accanto, nei momenti più esaltanti della sua ancora giovane carriera, ma anche nelle fasi più complicate. Ricordiamo che il calciatore è attualmente fermo a causa di un grave infortunio al ginocchio. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, oggi il calciatore romano ha annunciato che il suo rientro in campo è previsto “più o meno” ad aprile, in tempo per poter affrontare, si spera da protagonista, gli Europei con la maglia azzurra.

Gli amori passati di Madalina Ghenea

La Ghenea, nel cui curriculum artistico c’è il film Youth del premio Oscar Paolo Sorrentino, ma anche il Festival di Sanremo 2016, la scorsa estate aveva raccontato di essere tornata single, dopo la fine della storia d’amore con il magnate russo Matei Stratan, padre della piccola Charlotte (tre anni e mezzo). Tra i flirt a lei attribuiti anche quelli con Gerard Butler, Michael Fassbender, Philipp Plein e l’imprenditore Leonardo Del Vecchio.

Zaniolo sarà l’uomo giusto per Madalina?