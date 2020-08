Madalina Ghenea torna single: niente matrimonio col padre di sua figlia

Di Claudia Cabrini lunedì 17 agosto 2020

Sarebbe finita anche con il multimilionario padre di sua figlia. Ora Madalina cercherebbe un uomo diverso, che la rispetti e che la comprenda.

Un'estate da single anche per l'attrice e produttrice rumena Madalina Ghenea, che dopo aver vissuto un'importante storia d'amore con Matei Stratan, padre di sua figlia venuta alla luce 3 anni fa, ora sarebbe tornata single, a poche settimane dalle nozze tanto conclamate. In una lunga intervista a Confidenze la giovane Madalina ha quindi spiegato perché la sua ultima storia d'amore sia bruscamente finita. Il compagno, ormai ex, era uno dei rampolli delle famiglie più ricche e prestigiose di tutta la Romania. Avrebbe inciso anche la distanza, visto che Madalina è rimasta a vivere a Milano mentre il suo ex Matei sarebbe rimasto a Bucarest.

"Con il padre di Charlotte avevamo pensato al matrimonio ma non è facile gestire un rapporto a distanza. D’'altronde, quando ci siamo conosciuti Matei, che ha un’azienda in Romania, sapeva che il mio lavoro e la mia vita sono in Italia. Anche se ho voluto che Charlotte nascesse nel mio paese, così nonni, bisnonni e zii potevano vederla. Oggi sogno un uomo che sappia lottare per la coppia, che rispetti il mio lavoro e di cui avere stima. Insomma, sto aspettando di trovare la persona giusta".

Tra le storie passate di Madalina, anche quella con due divi di Hollywood, Gerard Butler e Michael Fassbender, e quella con lo stilista Philipp Plein. Ora sembrerebbe essere molto vicina all'imprenditore Leonardo Del Vecchio.