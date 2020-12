Flavio Montrucchio: “Con Alessia Mancini è stato un colpo di fulmine”  

Protagonista assoluto della nuova stagione televisiva di Real Time (con ‘Bake off – Dolci sotto un tetto’ e la nuova edizione di ‘Primo appuntamento’), Flavio Montrucchio, intervistato da ‘Tv Sorrisi e Canzoni’, in edicola questa settimana, ha svelato, per la prima volta, come è nato il rapporto con la moglie, Alessia Mancini, sposata nel 2003:

“Io e Alessia ci siamo conosciuti a casa di amici ed è stato un colpo di fulmine. Non è passato molto tempo dal primo appuntamento all’appuntamento di una vita”.

Il conduttore, inoltre, ha confessato di essere un uomo molto dolce con tutta la sua famiglia:

“Sono romantico ma non lo do a vedere. Non amo i gesti plateali. Comunque il mio lato più dolce viene fuori con i bambini perché non trovo altro modo per relazionarmi con loro. Invece con mia moglie quando litighiamo, sono capace di diventare acidino (ride, ndr) perché siamo entrambi testardi”.

In questo periodo di pandemia, l’attore ha fatto alcune rinunce che riguardano i propri affetti:

“Ai miei genitori che vivono a Torino e che a causa delle restrizioni non vedo da un po’. Solo quando diventi adulto ti rendi conto dell’importanza delle cose e dei sacrifici che hanno fatto per te”.

Montrucchio, infine, ha rivolto un pensiero speciale ai due figli, Mya e Orlando, rispettivamente di 12 e 5 anni:

“Amo vederli crescere, pensare al loro futuro e alla loro serenità”.