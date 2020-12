Monica Michielotto: chi è la moglie di Umberto Tozzi  

Monica Michielotto è la moglie di Umberto Tozzi, uno dei cantanti che accompagneranno i telespettatori nel 2021 nel corso de L’anno che verrà su Rai1, con la conduzione di Amadeus. Nel cast anche Gianni Morandi, Arisa, Piero Pelù, Raf, JAx, Rocco Hunt, Bomdabash, Shade, Rita Pavone, Gigi D’Alessio, Clementino, Leroy Gomez dei Santa Esmeralda, Gaia, Annalisa, Viktorija Mihajlović, Nino Frassica.

Il cantante di Gloria, diventato successo internazionale grazie a Laura Branigan, ha alle spalle due relazioni importanti. Il primo con Serafina Scialò, il secondo con Monica Michielotto. L’uomo ha incontrato la prima compagna, friulana, nel 1979. Nel 1984 hanno un figlio, Nicola Armando. I due si separano nel 1984, un periodo nel quale Tozzi non è all’apice della carriera. Tornerà a riconquistare il pubblico nel 1987, quando con Si può dare di più insieme a Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri sbanca Sanremo 1987.

Nel gennaio 2020 Serafina Scialò viene trovata morta in casa. Tozzi dichiara al Corriere della Sera di non averla mai sposata, ma che la perdona per il male che gli ha fatto, in quanto gli avrebbe sottratto 450 milioni di lire. Il cantante ha precisato di non averla mandata in galera in quanto “madre di nostro figlio“. L’artista diceva ai suoi amici che la donna aveva fatto una sistematica operazione di lavaggio del cervello al figlio per la demolizione della figura paterna.

Nel 1995 invece Umberto Tozzi sposa Monica Michielotto. Il cantante la conosce verso la fine degli anni Ottanta come già madre di Gianluca (ex fidanzato di Raffaella Fico). Tozzi decide di riconoscerlo come suo figlio. Nel 1989 invece la Michielotto dà alla luce la secondogenita Natasha (ex fidanzata di Stefano Ricucci).

Di Monica sappiamo che è una ex modella. La donna è comparsa nella clip della canzone Gli innamorati, che Umberto Tozzi ha dedicato proprio a lei. I due si sono conosciuti, indovinate un po’, proprio a Sanremo, ma non nel corso del Festival, come dichiarato dalla diretta interessata ad Attimi:

“Io ero lì per una sfilata e lui per un concerto. Per lui è stato un colpo di fulmine, io ci ho messo un pochino”.

Foto: account Instagram Umberto Tozzi