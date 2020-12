Sarebbe stato Rudy Zerbi a raccontare del nuovo fidanzato di Arisa, che non poco stizzita le avrebbe risposto per le rime. Stiamo parlando di una delle ultime gag dell’ex direttore Sony Rudy Zerbi ora ad Amici di Maria de Filippi. Soltanto pochi giorni fa , infatti, Rudy avrebbe svelato in diretta tv che Arisa ora è fidanzata. La cantante tuttavia non aveva alcuna intenzione di parlare della sua vita privata al grande pubblico, lei sempre molto riservata sulla sua intimità. E ora che accade? Che vi raccontiamo esattamente come sia incominciata.

Soltanto qualche settimana fa, Arisa su Instagram e su Facebook scriveva di essere tornata single, con un lungo post molto commovente e riflessivo sull’importanza – alle volte – del rimanere soli. Nel caso in cui non l’abbiate letto, Arisa proprio in poche righe è lì che spiegava quanto le mancasse un suo bacio, un suo abbraccio, intendendo con ‘suo’ quello del fidanzato che purtroppo non aveva più. Ora però le cose sembrerebbero essere molto cambiate. A spifferare tutto Rudy Zerbi, che durante l’ultima puntata di Amici, mentre scherzando si rivolgeva a Anna Pettinelli oltre che alla cantante Arisa, ha ripetuto per ben tre volte che quest’ultima abbia ormai il cuore impegnato.

Tutto inizia con Arisa che spiega ad Anna Pettinelli che la sua battuta all’allieva Letizia abbia distratto la giovane dalla sua interpretazione. Anna infatti aveva giudicato Letizia ancor prima che questa cantasse. Così, Arisa ha richiesto che agli allievi di Amici non venga detto nulla fino ad esibizione ultimata, per poi aggiungere che anche lei e Rudy Zerbi vanno d’amore e d’accordo, ma non per questo si scambiano parole d’amore anche dietro la cattedra. Ed è qui che la conversazione ha preso un’altra piega.

Il fatto che Arisa e Rudy vadano d’amore e d’accordo ha incuriosito tutti. Così, Arisa ha aggiunto che Rudy con lei sia sempre molto gentile e dolce, aggiungendo in ultimo: “Mi ha anche regalato un cuore!”. E qui interviene Rudy:

“No, no, no, no… Attenzione! Mi ha regalato un cuore? Non scherziamo. Ma se sei fidanzata?!”.

Ed ecco la prima stoccata di Zerbi, che non frena e continua:

“Spieghiamo bene le cose. No, perché TU hai un fidanzato. Poi mi viene a rigare la macchina!”.

Nonostante Arisa sia sempre molto riservata, Rudy non si è trattenuto, e la cosa ha dato molto fastidio alla cantante che subito ha replicato:

“Io non ho il fidanzato, non proprio ufficialmente. Quindi aspetta un attimo e non dire le cose mie!”.

Notando il fastidio della cantante, Rudy si è scusato, specificando tuttavia che non poteva sapere che la cosa non fosse ancora ufficiale, probabilmente perché lui il fidanzato l’ha già conosciuto. Insomma, ora rimane il dubbio ai fan: Arisa è fidanzata oppure no, e con chi?