Mediaset, salta Capodanno in Musica: Federica Panicucci molto alterata?  

Ebbene sì, sembra proprio che Federica Panicucci non abbia accolto benissimo la notizia che il Capodanno in Musica targato Mediaset sia stato improvvisamente cancellato a favore del Capodanno di Alfonso Signorini con gli ospiti della Casa del Grande Fratello Vip. A raccontarlo Dagospia, che avrebbe proprio sottolineato che Federica Panicucci avrebbe reagito molto molto male.

Ma partiamo dal principio. Come certamente saprete, inizialmente il Capodanno di Mediaset quest’anno sarebbe stato in mano alla Conduttrice Federica Panicucci. Proprio lei, la splendida Fede, già aveva presentato il medesimo evento l’anno scorso. La novità, per quest’anno, sarebbe stata quello di presentarlo nonostante il Covid. Tuttavia, sembrava ormai certo che il Capodanno in Musica il 31 dicembre ci sarebbe stato, e Federica Panicucci era ben lieta di presentarlo, di nuovo.

All’ultimo, però, pare proprio che qualcosa sia cambiato. Come rivelato nei giorni scorsi in diretta da Alfonso Signorini, Mediaset ha cambiato idea. Il Capodanno stavolta non avverrà in Musica con tanto di ospiti, ma in diretta dalla casa del Grande Fratello Vip. Scelta che nemmeno gli stessi inquilini hanno preso benissimo, anzi. Ricorderete anche voi le facce disilluse di chi ancora è in casa, e di chi è appena uscito, una volta scoperto di dover trascorrere anche Capodanno in studio, o comunque in diretta tv.

Chi però ne avrebbe sofferto maggiormente sarebbe proprio lei, Federica Panicucci. Secondo il giornale Dagospia, la conduttrice di Mattino Cinque sarebbe molto rammaricata. Non si aspettava, come d’altronde non ce lo aspettavamo noi, che il suo Capodanno in Musica sarebbe stato cancellato. Dagospia, infatti, specifica:

“A Cologno Monzese gira voce che la notizia non avrebbe fatto fare i salti di gioia alle radio di Mediaset ma soprattutto la più delusa sarebbe proprio la bella Federica”.

Insomma, la conduttrice era già pronta a presentare Capodanno in Musica. Ora, invece, qualcosa è cambiato. Dagospia inoltre aggiunge:

“Federica aveva già pronti uno dei suoi sobri look”.

A noi spiacerà non vederla presentare Capodanno in Musica. I suo ‘sobri’ look, come li definisce Dagospia, c’è anche da dire che siano sempre stupendi, quindi ci mancheranno la notte del 31 dicembre in tv. A nostra volta dovremo fare i conti con un Capodanno insolito, e certamente non troppo allietato dal Grande Fratello Vip. I Vipponi, come li chiama Alfonso, saranno all’altezza? O la noia ci accompagnerà anche durante l’ultima notte dell’anno?