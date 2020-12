Mario Ermito è uno dei nuovi concorrenti del “Grande Fratello Vip“. Ex concorrente del GF 12 (era uno dei “nip”), successivamente si è fatto conoscere dal grande pubblico come attore e, più recentemente, come concorrente di “Tale e Quale Show“. Ora è pronto a tornare dove tutto è nato: dentro la Casa di Cinecittà. Lì ritroverà una sua vecchia conoscenza. Stiamo parlando di Adua Del Vesco, al secolo Rosalinda Cannavò.

Entrambi nei loro curriculum possono vantare una collaborazione con la Ares, la casa di produzione di Alberto Tarallo (che nei mesi scorsi era stata tirata in ballo proprio da Adua e Massimiliano Morra). Mario Ermito ha recitato in fiction importanti come “Il peccato la vergogna” assieme a Gabriel Garko, mentre alcune volte ha persino condiviso il set con Adua. E’ successo per esempio in “Non è stato mio figlio” e “L’Onore e il Rispetto“. Dopodiché, le loro carriere sono proseguite in autonomia senza incontrarsi più.

A differenza di Morra, da quel che sappiamo, tra Ermito e Adua/Rosalinda non c’è mai stato nessun flirt ma una sincera simpatia. Infatti recentemente la concorrente ha parlato del collega descrivendolo con parole affettuose (l’ha definito una brava e simpatica persona). Ora le loro strade sono pronte per rincontrarsi. Per la cronaca, lui risulta felicemente fidanzato con Valentina Paolillo.