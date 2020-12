Perché Ginevra ed Elettra Lamborghini hanno litigato? Come in tutte le famiglie, anche in quella dei Lamborghini non mancano gli screzi. Così le due ereditere non si rivolgerebbero da tempo la parola. Ginevra non è stata neppure invitata al matrimonio della sorella che si è svolto a inizio settembre. Quando la cantante era stata interpellata sul mancato invito, lei aveva risposto: “Come mai? All’evento c’erano solo le persone del cuore, quelle che volevamo davvero“.

Dal canto suo Ginevra, anche lei cantante e anche lei nata nel 1994, aveva riservato parole di affetto nei confronti di Elettra Lamborghini: “Come in tutte le famiglie si bisticcia. Direi che è normale, anche da piccoline lo facevamo. Però io le voglio molto bene, le auguro il meglio per la vita e la carriera. Lei è così brava in quello che fa e spero di poter fare altrettanto“. Ora che sta per diventare una nuova concorrente del “Grande Fratello Vip“, cominciano a emergere alcuni dettagli sul rapporto tra le due Lamborghini.

Il settimanale Chi scrive: “Di certo in casa Lamborghini c’è stata una rottura tra Elettra e Ginevra e i motivi, secondo le nostre fonti, sarebbero gravissimi“. C’è di più: Ginevra avrebbe tenuto all’oscuro di tutta la famiglia il suo ingresso nel reality di Canale 5, mentendo alle sorelle (sono quattro, oltre ad Elettra e Ginevra ci sono anche Flaminia e Lucreazia).